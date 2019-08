Berlin. Lokalmatador Paul Wall hat bei den deutschen Boxmeisterschaften in Berlin seinen Titel im Weltergewicht (bis 69 Kilogramm) erfolgreich verteidigt. Wall siegte in der Neuauflage des letztjährigen Finales gegen den Gifhorner Nick Bier ohne große Probleme nach Punkten mit 5:0 und empfahl sich für eine Teilnahme an der WM im September in Jekaterinburg (Russland). (sid/jW)