Hongkongs Opposition kündigt Streik an

Beijing. In Hongkong wollen Oppositionelle am heutigen Montag die Arbeit niederlegen. Der Streik solle die »starke Unzufriedenheit der Hongkonger Bürger mit der politischen Ungerechtigkeit ausdrücken«, hieß es am Sonntag im Aufruf eines Bündnisses. Mindestens 14.000 Menschen wollen sich nach Angaben der South China Morning Post an dem Ausstand beteiligen, unter ihnen Mitarbeiter des Transportgewerbes, Sozialarbeiter, Erzieher, Angestellte in der Finanzindustrie und von Fluggesellschaften. Auch zahlreiche Cafés und Geschäfte sollen am Montag geschlossen bleiben.

Am Wochenende kam es erneut zu Protesten in der Stadt. Am Sonnabend und Sonntag gingen jeweils mehrere tausend Menschen auf die Straße. Gegen militante Regierungsgegner setzte die Polizei am Samstag abend Tränengas ein und räumte von den Demonstranten errichtete Barrikaden. (dpa/jW)