Iran setzt weiteres Schiff fest

Teheran. Der Iran hat ein weiteres »ausländisches« Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt. Die iranischen »Revolutionsgarden« (englisch IRGC) teilten mit, der Einsatz in der Nähe der Hafenstadt Buschehr sei bereits am Abend des 31. Juli erfolgt. Das Schiff habe Erdöl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollen, sagte ein Sprecher der IRGC-Marine am Sonntag der Nachrichtenagentur Fars. Unter welcher Flagge und für welche Reederei das Schiff fuhr, wurde nicht mitgeteilt.

Am 19. Juli hatten die »Revolutionsgarden« in der Straße von Hormus den britischen Öltanker »Stena Impero« gestoppt, weil er Regeln der Seefahrt verletzt haben soll. Zuvor hatte Großbritannien am 4. Juli in Gibraltar den mit iranischem Öl beladenen Tanker »Grace 1« festgesetzt, weil er gegen Syrien-Sanktionen der EU verstoßen habe. (dpa/jW)