GEW: Tausende Lehrer fehlen

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft GEW geht davon aus, dass zum neuen Schuljahr bundesweit Tausende Lehrer fehlen werden. Diese Aussage lasse sich anhand der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren treffen, sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann am Freitag. Aussagekräftige Zahlen über den Lehrermangel in allen 16 Bundesländern gebe es derzeit nicht. Am stärksten sind nach GEW-Angaben die Grundschulen betroffen, aber auch an Gemeinschaftsschulen und berufsbildenden Schulen herrsche großer Lehrkräftemangel. Auf dem Land sei die Situation in der Regel dramatischer als in den Städten. An Gymnasien gebe es dagegen in einigen Bundesländern einen Überhang an Lehrkräften. (dpa/jW)