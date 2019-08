Hannover: Minister bald Lobbyist?

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) erwägt Medienberichten zufolge einen Wechsel in die Lobbybranche. Dem Politiker liegt nach einer Meldung der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom Freitag ein Angebot vor, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu werden. »Der Ministerpräsident hat ihn gebeten, sich bis Montag zu entscheiden«, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen gegenüber dpa. Das Umweltministerium wollte die Berichte nicht kommentieren. Eine Karenzzeit für einen Wechsel aus der Politik in die Privatwirtschaft gibt es in Niedersachsen nicht. 2013 hatten SPD und Grüne im Koalitionsvertrag zwar eine Neuregelung angekündigt, umgesetzt wurde diese allerdings nie. (dpa/jW)