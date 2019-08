Gabriel gegen »Linksruck« der SPD

Berlin. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel unterstützt die von Vertretern des rechten Parteiflügels ins Leben gerufene Gruppierung »SPD pur«. Erklärtes Ziel des informellen Zusammenschlusses, der zunächst unter dem Namen »Die wahre SPD« im NRW- Landesverband entstand, ist es, einen »Linksruck« der Partei zu verhindern. In einem Positionspapier »Aufbruch durch Klarheit«, das am Freitag in Berlin bekannt wurde, werben die Initiatoren für »Gemeinwohl-Engagement« und ein »klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft«. Erstunterzeichner sind neben Gabriel neun weitere SPD-Politiker. (AFP/jW)