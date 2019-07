Beijing. Der frühere Bundesligacoach Roger Schmidt ist nicht mehr länger Trainer des chinesischen Fußballerstligisten Beijing Guoan. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Schmidts Nachfolger wird der Franzose Bruno Genesio. Schmidt hatte das Amt in der chinesischen Hauptstadt im Juli 2017 übernommen, im vergangenen Jahr gewann Guoan den chinesischen Pokalwettbewerb. Zehn Spieltage vor Saisonende befindet sich der Verein zudem noch im Titelkampf. Angeblich war die Klubführung pikiert, weil Schmidt sich nicht zur Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags durchringen konnte und zur Rückkehr nach Europa tendierte. (sid/jW)