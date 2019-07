Berlin. Der 81malige französische Fußballnationalspieler Patrice Evra hat seine Profikarriere beendet. »Merci Au Revoir«, schrieb der 38jährige am Montag in mehreren »sozialen Medien« über ein sechsminütiges Video mit seinen Karrierehöhepunkten. Evra war zu seiner Zeit einer der besten Linksverteidiger der Welt und holte in seiner Karriere insgesamt 22 Titel. Er will nun Trainer werden.(dpa/jW)