Deutsche Papiertiger

Gwangju. Italiens Männer sind zum vierten Mal Wasserball-Weltmeister. Der dreimalige Olympiasieger setzte sich im Endspiel der WM in Gwangju mit 10:5 gegen Spanien durch. Bronze hatte sich zuvor der entthronte Titelverteidiger Kroatien mit einem 10:7 gegen Ungarn gesichert. Die deutsche Mannschaft schloss das Turnier nach einem 6:11 gegen Griechenland als Achte ab. »Das Spiel war zweieinhalb Viertel sehr gut. Dann sind wir aber mit dummen Fehlern sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung ausgespielt worden«, sagte Bundestrainer Stamm. In der Offensive sei man »ein harmloser Papiertiger« gewesen. (sid/jW)