Gwangju. Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat die Silbermedaille bei der WM in Südkorea nach eigenen Angaben auch einen Tag nach dem Erfolg noch nicht »so richtig« realisiert. »Für mich hat sich bis jetzt noch nichts verändert«, sagte Köhler am Mittwoch in Gwangju. »Ich bin immer noch glücklich, wenn ich dahin gucke und zwei Medaillen da liegen sehe«, sagte sie und schaute auf die Gold- und die Silbermedaille. Vor Platz zwei im Becken von Gwangju hatte die 25jährige in der vergangenen Woche bereits Gold mit der 4x1,25-Kilometer-Staffel im Freiwasser gewonnen. (sid/jW)