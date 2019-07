SAP bekommt Handelskrieg zu spüren

Walldorf. Europas größter Softwarehersteller SAP hat im zweiten Quartal die Auswirkungen der globalen Handelskonflikte zu spüren bekommen. Zwar wuchs das Geschäft mit der Software zur Miete weiter und wurde sogar rentabler, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Doch aktuell drückt bei den Walldorfern woanders der Schuh: Abfindungen und höhere Kosten für aktienbasierte Vergütungen schmälerten den Gewinn, in Asien schwächelte der Lizenzverkauf. Der Kurs der in den vergangenen Monaten stark gelaufene Aktie rutschte um zehn Prozent ab, der Handel wurde sogar kurzzeitig unterbrochen. (dpa/jW)