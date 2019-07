Gegendemo in Kassel an rechtem Aufmarschort

Kassel. Neonazis und Gegendemonstranten werden am Sonnabend in Kassel möglicherweise aufeinandertreffen. Das örtliche »Bündnis gegen rechts« ruft zu einer Kundgebung vor dem Hauptbahnhof auf, wo die Kleinstpartei »Die Rechte« ihren Aufmarsch angemeldet hat. »Wir werden dort sein, wo die Nazis marschieren wollen«, erklärte Torsten Felstehausen, Sprecher des Bündnisses, am Donnerstag. (dpa/jW)