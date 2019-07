Mutmaßlich Anschlag in Köln verhindert

Köln. Die Kölner Polizei hat nach eigener Einschätzung womöglich einen islamistischen Terroranschlag verhindert. »Wir hatten aktuell verdeckte Erkenntnisse, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte«, sagte der Leitende Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker am Donnerstag. Bei Razzien waren am Morgen Wohnungen in Köln und Düren sowie eine Baustelle durchsucht und insgesamt sechs Männer in Gewahrsam genommen worden. (dpa/jW)