Daimler will Vertrieb umstrukturieren

Stuttgart. Der Autobauer Daimler will seinen Vertrieb in den kommenden Jahren deutlich umbauen und stärker auf digitale Kanäle ausrichten. Britta Seeger vom Vertriebsvorstand plant, bis 2025 jedes vierte Auto direkt online zu verkaufen, wie sie am Donnerstag in Stuttgart gegenüber dpa sagte. »Wir sehen ein hohes Interesse im Onlinebereich. Der Zuspruch ist enorm«, betonte sie. Es müsse insgesamt leichter und vor allem »bequemer« werden, ein Auto zu kaufen. (dpa/jW)