USA werben bei NATO für mehr Militär im Golf

Brüssel. Die USA treiben ihre Initiative zum »Schutz von Handelsschiffen« im Persischen Golf voran. Nach einer dpa-Meldung vom Donnerstag warben US-Vertreter in dieser Woche in Brüssel bei NATO-Partnern um Unterstützung und informierten über den aktuellen Planungsstand. Demnach soll es vor allem darum gehen, über eine erhöhte Militärpräsenz in der Region eine bessere Überwachung der Straße von Hormus zu ermöglichen. Bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag hatten sich nach Angaben aus Bündniskreisen allerdings mehrere Länder skeptisch gezeigt, ob eine erhöhte Präsenz von Kriegsschiffen im Persischen Golf wirklich für mehr Sicherheit sorgen werde. (dpa/jW)