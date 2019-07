Minsk: Einigung auf neue Waffenruhe im Donbass

Minsk. Die Konfliktparteien im Donbass haben unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine neue unbefristete Waffenruhe vereinbart. Der Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und Aufständischen solle ab kommendem Sonntag 0.01 Uhr Ortszeit (Sonnabend, 23.01 Uhr MESZ) gelten, teilten beide Seiten am Mittwoch abend mit. Die Vereinbarung wurde bei Gesprächen in Minsk (Belarus) erzielt. Gleichzeitig sei die Reparatur und Nutzung der Brücke beim Übergangspunkt in der Ortschaft Stanizja Luganska vereinbart worden. Erst vor wenigen Tagen hatten beide Seiten im Rahmen einer sogenannten Entflechtung ihre Truppen aus dem Gebiet um die Siedlung herum zurückgezogen. Es ist nach den Orten Solote und Petriwske der dritte Testabschnitt für eine Entmilitarisierung. (dpa/jW)