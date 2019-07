Frankreich: Umweltminister tritt zurück

Paris. Nach Medienenthüllungen ist Frankreichs Umweltminister François de Rugy zurückgetreten. Den Schritt teilte der 45jährige am Dienstag via Facebook mit. Zuvor waren Vorwürfe aufgekommen, er habe in seiner Zeit als Parlamentschef auf Staatskosten zu teuren Abendessen geladen und Arbeiten in seiner Wohnung erledigen lassen. De Rugy hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Staatschef Emmanuel Macron habe die »persönliche Entscheidung« des Ministers angenommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Präsidialamt. Der frühere Grünen-Politiker de Rugy amtierte noch nicht einmal ein Jahr lang. (dpa/jW)