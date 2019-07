Salvini-Freund wird Italiens Europaminister

Patrick Seeger/epa/dpa Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana und Matteo Salvini (l-r) im EU-Parlament, 16. September 2014

Rom. Ein homophober Abtreibungsgegner und enger Vertrauter von Lega-Chef Matteo Salvini wird neuer Europaminister in Italien. Der bisherige Familienminister Lorenzo Fontana sollte noch am Mittwoch vereidigt werden, teilte Ministerpräsident Giuseppe Conte mit. Der 39-Jährige war langjähriger Europaabgeordneter der rechtsnationalen Lega und kündigte an, Italien dürfe in Europa nicht mehr nur als Mannschaft der Zweiten Liga wahrgenommen werden.

Salvini hatte kürzlich gesagt, Regierungschef Conte vorschlagen zu wollen, den Minister für Europäische Angelegenheiten aus Rom »sieben von sieben Tagen« nach Brüssel zu schicken. Der soll dann vor allem nationale Interessen verteidigen. Die Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will sich bei den EU-Staaten vor allem in Sachen Migrationabwehr und Finanzen Gehör verschaffen.

Fontana ist strenger Katholik, lehnt das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ab und hatte als Familienminister mehrmals mit abfälligen Bemerkungen über Homosexuelle Empörung ausgelöst. So stritt er zum Beispiel die Existenz von »Regenbogenfamilien« ab, in denen homosexuelle Paare Kinder großziehen. (AFP) -