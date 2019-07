Ausflug zu Ende

Kairo. Das Abenteuer Afrika-Cup ist für Außenseiter Benin im Viertelfinale beendet. Das kleine westafrikanische Land verlor am Mittwoch in Kario 0:1 gegen den Senegal. Der Mitfavorit spielt am Sonntag im Halbfinale entweder gegen Madagaskar oder Tunesien. Drei Stunden später zog auch Nigeria mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr dank eines 2:1 über Südafrika in die Vorschlussrunde ein und darf nun auf den vierten Turniersieg nach 1980, 1994 und 2013 hoffen.(dpa/jW)