Rio de Janeiro. Brasilien hat sich bei der Copa America seinen neunten Titel gesichert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Tite setzte sich im Finale gegen Peru 3:1 (2:1) durch und wurde anschließend im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro für den ersten großen Triumph seit 2007 von den eigenen Fans gebührend gefeiert. Everton (15.), Gabriel Jesus (45.+3) und Richarlison (90.) per Foulelfmeter trafen für die Seleção, die zum fünften Mal die Südamerika-Meisterschaft am heimischen Zuckerhut perfekt machte. Paolo Guerrero (44.) traf vom Elfmeterpunkt für den Underdog. »Es ist etwas sehr Besonderes, weil wir gemeinsam etwas aufgebaut haben«, sagte Brasiliens Kapitän Dani Alves. (sid/jW)