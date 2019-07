US-Präsident will Medien in Migrantenlager lassen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Journalisten den Zugang zu Migrantenlagern zu gewähren, wie er am Sonntag (Ortszeit) vor Medienvertretern sagte. Die New York Times hatte am Sonnabend über eine »Grenzschutzstation« im texanischen Clint berichtet. Dort würden sich Krätze, Gürtelrose und Windpocken unter den Hunderten von Kindern ausbreiten, die in engen Zellen festgehalten werden. Der Gestank sei so stark, dass er sich auf die Kleidung der Grenzbeamten übertrage, hieß es in dem Artikel. Die Zeitung zitierte zudem aus einem Bericht des Heimatschutzministeriums aus der vergangenen Woche, in dem vor »gefährlicher Überbelegung« in mehreren Lagern gewarnt wurde. (AFP/jW)