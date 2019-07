Türkei erhält ab nächste Woche »S-400« aus Russland

Yuri Kochetkov/EPA/dpa Das S-400-Flugabwehrsystem am 9. Mai 2016 auf dem Roten Platz in Moskau

Ankara. Russland wird in der kommenden Woche damit beginnen, der Türkei die bestellten Luftabwehrsysteme »S-400« zu liefern. Das teilte der Chef der türkischen Verteidigungsindustrie, Ismail Demir, am Donnerstag dem Fernsehsender NTV mit. »Ich werde jetzt nicht das genaue Datum sagen, aber sie werden es in der zweiten Juliwoche sehen«, erklärte er. Mit Blick auf die von den USA angedrohten Sanktionen bei Erwerb der russischen Technologie sagte Demir, diese würden nur »zu größerer Macht und einer robusteren Industrie« führen. (Xinhua/jW)