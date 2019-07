Lösungen unter Druck

Hamburg. Nach dem frühen Aus des deutschen Nationalduos Laura Ludwig und Margareta Kozuch bei der Heim-WM der Beachvolleyballer hat Trainer Jürgen Wagner »Korrekturen« in der Vorbereitung auf Olympia 2020 angekündigt. Die Chancenlosigkeit der beiden bei ihrem Auftritt in der ersten K.-o.-Runde gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes in Hamburg habe seine »Bedenken bestätigt«, erklärte Wagner. »Unter Druck hatten wir zuwenig Lösungen«, es habe ein »Kopfproblem« vorgelegen. (dpa/jW)