Durch zwei

Luque. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hat den Modus der kommenden Copa América bestätigt und damit das Turnierformat nach zehn Auflagen in einigen Bereichen verändert. Erstmals wird die Südamerikameisterschaft 2020 in zwei Ländern ausgetragen, wobei Argentinien das Eröffnungsspiel und Kolumbien das Finale ausrichtet. Das Feld der zehn südamerikanischen Nationen wird mit dem kommenden WM-Gastgeber Katar sowie Australien aufgestockt. Gespielt wird in zwei Sechsergruppen und nicht wie bislang in drei Vierergruppen, was insgesamt zwölf Turnierspiele mehr als bei der diesjährigen Auflage in Brasilien bedeutet. (sid/jW)