Wie im Dorf

Herzogenaurach. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird ihr EM-Quartier 2020 in Herzogenaurach beziehen. Das gab der Deutsche Fußballbund (DFB) am Dienstag in einem 60sekündigen Video in den »sozialen Medien« bekannt. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird in der »World of Sports« des Sportartikelherstellers Adidas wohnen und trainieren. Der DFB und Adidas hatten ihre jahrzehntelange Partnerschaft im vergangenen September vorzeitig bis 2026 ausgedehnt. Die Quartieridee sollen DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Adidas-Chef Kasper Rorsted aber erst im Dezember auf dem »Leadership Festival« der DFB-Akademie entstanden sein. Bierhoff erhofft sich auf dem halboffenen Firmengelände, wo 5.600 Mitarbeiter tätig sind, ein Flair wie in einem Olympischen Dorf. (sid/jW)