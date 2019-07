Strasbourg: Proteste für Katalanen

Strasbourg. Zum Beginn der konstituierenden Sitzung haben Hunderte Menschen vor dem EU-Parlament dafür demonstriert, dass katalanische Abgeordnete ihre Mandate antreten können. Die überwiegend aus Spanien angereisten Demonstranten standen am Dienstag auf zwei Zugangsbrücken zum Parlamentsgebäude in Strasbourg und schwenkten Fahnen. »Selbstbestimmung ist kein Verbrechen« war auf einem Banner zu lesen. Der frühere katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont war am Montag vor dem EU-Gericht mit einem Eilverfahren im Streit um seinen Sitz im Europaparlament gescheitert. (dpa/jW)