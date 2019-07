Spanien: Termin für Parlamentsabstimmung

Madrid. Die erste Abstimmung im spanischen Parlament über die Wiederwahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez findet am 23. Juli statt. Den Termin habe ihr der in Brüssel weilende Sozialistenchef am Telefon mitgeteilt, sagte Parlamentspräsidentin Meritxell Batet am Dienstag vor Journalisten in Madrid. Die Abstimmung erfolgt somit knapp drei Monate nach der Parlamentsneuwahl vom 28. April. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sánchez hatte diese gewonnen. Sánchez hat allerdings nach den bisherigen Verhandlungen mit den anderen Parteichefs noch nicht die nötigen Stimmen sicher. (dpa/jW)