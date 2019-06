Kanada: Neonazis auf Terrorliste

Ottawa. Kanada hat erstmals zwei »rechtsextreme« Organisationen auf seine Terrorliste gesetzt. Die kanadischen Sicherheitsbehörden veröffentlichten am Mittwoch eine aktualisierte Version der Terrorliste, in der nun auch das Neonazinetzwerk »Blood and Honour« (Blut und Ehre) und sein bewaffneter Arm »Combat 18« (Kampf 18) aufgeführt werden. Die Behörden verwiesen unter anderem auf von Mitgliedern von »Blood and Honour« verübte Angriffe in Nordamerika und Europa. Im vergangene Woche veröffentlichten Jahresbericht des kanadischen Geheimdienstes CSIS wird auf die Gefährlichkeit der »rechtsextremen« Szene hingewiesen. (AFP/jW)