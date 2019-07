Phillipinen schicken Müll nach Kanada

Vancouver. Nach jahrelangem Streit mit den Philippinen sind am Samstag 69 Schiffscontainer mit kanadischem Abfall in Vancouver angekommen. Nach Angaben eines AFP-Reporters legte das Schiff in einem Hafen am Rande der westkanadischen Stadt an. Der Müll war zwischen 2013 und 2014 von einer kanadischen Firma in das südostasiatische Land geschickt worden. Das Unternehmen hatte ihn fälschlicherweise als komplett recycelbar gekennzeichnet. Der Streit um den Abfall hatte die Beziehungen zwischen Manila und Ottawa jahrelang belastet. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte drohte Kanada im April gar mit »Krieg«. Kanada erklärte sich daraufhin bereit, den Müll zurückzunehmen. (AFP/jW)