Hochwasser in Sibiren: Militär hilft

Irkutsk. Bei einem schweren Hochwasser in Sibirien mit mehreren Toten und Hunderten Verletzten soll das Militär für die Sicherheit der Bewohner sorgen. Sollte es die Lage erfordern, werde das Verteidigungsministerium Soldaten in die betroffene Region rund um den Baikalsee schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag in Moskau. Nach tagelangen Regenfällen sind im Irkutsker Gebiet mehr als 10.000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen. (dpa/jW)