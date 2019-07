Kommunalwahl in Albanien

Tirana. In Albanien haben trotz des Versuchs von Staatspräsident Ilir Meta, die Abstimmung abzusagen, Kommunalwahlen stattgefunden. Die Wahlstationen öffneten am Sonntag um sieben Uhr. Rund 12.000 Polizisten waren im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die rechte Oppositionspartei PD boykottiert die Abstimmung. Sie wirft der Regierung der Sozialistischen Partei (PS) mit Ministerpräsident Edi Rama Betrug bei der letzten Wahl 2017 und Korruption vor. Die Wahlkommission als höchste Autorität in der Frage hatte grünes Licht für das Votum an diesem Sonntag gegeben. Die Opposition versucht seit mehreren Monaten, die Regierung durch Massenkundgebungen und einen Parlamentsboykott zum Rücktritt zu zwingen. (dpa/jW)