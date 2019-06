IWF: Palästinensische Wirtschaftskraft sinkt

Manama. In diesem Jahr werde die palästinensische Wirtschaft voraussichtlich um 1,6 Prozent schrumpfen. Das sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde am Mittwoch bei einer Konferenz über die wirtschaftliche Entwicklung Palästinas in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Im Westjordanland liege die Arbeitslosigkeit bei 30 Prozent, im Gazastreifen bei 50 Prozent. Das Treffen ist Teil eines von den USA angekündigten, aber bislang nicht veröffentlichten Plans für die Lösung des Nahost-Konflikts. (dpa/jW)