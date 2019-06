Lausanne. Die 26. Olympischen Winterspiele sollen 2026 in Mailand stattfinden. Von 82 stimmberechtigten Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees votierten am Montag abend in Lausanne 47 für Mailand und 34 für Mitbewerber Stockholm, es gab eine Enthaltung. Das Budget für die Spiele, die zum Teil im mehrere hundert Kilometer von Mailand entfernten Cortina d’Ampezzo ausgetragen werden sollen, liegt bei 1,4 Milliarden Euro. (dpa/jW)