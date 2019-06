Hölle, Hölle, Hölle

Sydney. Ein Spendenaufruf des australischen Rugbystars Israel Folau wurde am Montag von der Website Gofundme genommen, weil er gegen das Diskriminierungsverbot in den Geschäftsbedingungen verstoße. Bereits gespendete gut 750.000 australische Dollar (etwa 460.000 Euro) sollen an die Spender zurückgezahlt werden. Folau wollte zwei Millionen einsammeln, um juristisch gegen die Kündigung des nationalen Verbands vorzugehen. Der fanatische Christ hatte in »sozialen Netwerken« etwa verkündet, dass auf Homosexuelle die Hölle warte. (dpa/jW)