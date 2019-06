Minsk. Patrick Franziska und Petrissa Solja spielen im Tischtennis-Mixed-Turnier der Europaspiele in Minsk um die Medaillen. Nur gut zwölf Minuten brauchte das deutsche Duo am Montag, um sich im Viertelfinale mit 3:0 gegen die Italiener Niagol Stoyanov und Giorgia Piccolin durchzusetzen. Die Sieger im Mixed qualifizieren sich für Olympia 2020 in Tokio. (dpa/jW)