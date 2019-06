Mia san Eier

München. Die Basketballer von Bayern München haben am Sonntag die Endspielserie um die deutsche Meisterschaft mit 3:0 für sich entschieden. Die dritte Partie gewannen sie zu Hause mit 93:88 (76:76, 32:46) nach Verlängerung. »Die Mannschaft hat Eier«, sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic, nachdem er Vereinsboss Uli Hoeneß in die Arme gefallen war. Hoeneß ergänzte: »Obwohl wir sehr viele Ausländer haben, haben sie gezeigt, dass sie das ›Mia san mia‹ schon sehr verinnerlicht haben.« Ob die Leistungsträger Derrick Williams, Vladimir Lucic und Nihad Djedovic in München einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnen werden, ist offen. (dpa/jW)