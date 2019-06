Protest gegen Fusion von T-Mobile und Sprint

Washington. Der Protest gegen eine Fusion der deutschen Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Unternehmen Sprint wächst. Bereits 13 US-Bundesstaaten haben sich einer Kartellbeschwerde angeschlossen, teilte die US-Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA) am Montag mit. T-Mobile US verstoße seit Jahren gegen US-Arbeitsgesetze. Insbesondere verhindere das Unternehmen, dass sich Angestellte in der CWA organisierten und für ihre Rechte einträten. »Zu den Schikanen und der Einflussnahme zählen gezielte Maßnahmen wie die Befragung von Mitarbeitern über ihre Gewerkschaftsaktivitäten, die Überwachung von Mitarbeitern, die sich organisieren, sowie die Isolierung von Mitarbeitern aufgrund ihrer Gewerkschaftsnähe«, erklärte die CWA. (jW)