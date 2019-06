Trump spricht in Seoul über Nordkorea

Seoul. US-Präsident Donald Trump besucht im Anschluss an den G-20-Gipfel auch Südkorea. Trump werde am Sonnabend für zwei Tage erwartet, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Montag mit. Dabei solle es vor allem um eine Wiederbelebung der Atomgespräche mit Nordkorea gehen. Für Sonntag seien Beratungen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In vorgesehen. Das Gipfeltreffen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) findet am Freitag und Sonnabend im japanischen Osaka statt. (Reuters/jW)