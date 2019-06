Mutmaßlicher Putschist in Äthiopien getötet

Addis Abeba. Der mutmaßliche Anführer des Angriffs auf die Regierung der Region Amhara in Äthiopien ist laut offiziellen Angaben tot. Der Sicherheitschef der Regionalregierung, Asaminew Tsige, sei nahe der Provinzhauptstadt Bahir Dar von Einsatzkräften getötet worden, sagte am Montag Nigussu Tilahun, Sprecher von Premierminister Abiy Ahmed. Angreifer hatten den Behörden zufolge am Sonnabend versucht, die Regierung von Amhara zu stürzen. Dabei wurde der Regionalpräsident getötet; der Generalstaatsanwalt der Provinz erlag am Montag seinen Verletzungen, wie es aus Krankenhauskreisen hieß. Damit zusammenhängend, wurde der Chef der äthiopischen Streitkräfte in Addis Abeba von seinem Leibwächter getötet. (dpa/jW)