Neuer Präsident in Mauretanien

Nouakchott. Der Kandidat der Regierungspartei hat die Präsidentschaftswahl in Mauretanien gewonnen. Nach dem offiziellen vorläufigen Endergebnis kam der frühere Verteidigungsminister und General Mohammed Ould Ghazouani bereits im ersten Wahlgang auf 52 Prozent der Stimmen und muss damit nicht mehr in einer Stichwahl antreten. Der zweitplazierte Biram Ould Abeid erreichte rund 18 Prozent und bezeichnete die Wahl als »Lüge«. Die Opposition sieht den Wahlsieger als verlängerten Arm des bisherigen Präsidenten Mohammed Ould Abdel Aziz an. (dpa/jW)