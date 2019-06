CDU-Chefin will Vertrauten Lange als Geschäftsführer

Fabrizio Bensch/Reuters CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer

Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will laut einem Medienbericht ihren Vertrauten Nico Lange zum Bundesgeschäftsführer der Partei machen. Die Personalie solle am kommenden Montag im CDU-Präsidium und Bundesvorstand beschlossen werden, berichtete Spiegel online am Dienstag nachmittag.

Lange ist bisher stellvertretender Bundesgeschäftsführer und Leiter der Abteilung »Politische Planung«. Er war mit Kramp-Karrenbauer ins Konrad-Adenauer-Haus gekommen, als sie 2018 CDU-Generalsekretärin wurde. Zuletzt hatte es parteiintern Kritik an Lange gegeben, der für Fehler im Europawahlkampf und bei der Reaktion auf das Video des Youtubers Rezo mitverantwortlich gemacht wurde. Eine Reaktion der CDU zu dem Bericht gab es zunächst nicht. (Reuters/jW)