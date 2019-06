Tory-Staatssekretär greift Klimaaktivistin an

London. Der Staatssekretär im britischen Außenministerium, Mark Field, ist nach einem rüden Angriff auf eine Klimaaktivistin vom Dienst suspendiert worden, wie das Büro von Premierministerin Theresa May am Freitag mitteilte. Der Tory-Abgeordnete hatte die Frau, die am Donnerstag abend bei einem Galadinner im Londoner Mansion House für mehr Klimaschutz demonstriert hatte, rüde gestoppt. Er drängte sie gegen eine Säule, packte sie im Nacken und führte sie dann grob aus dem Raum. (AFP/jW)