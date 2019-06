Russlandfeindlicher Protest in Georgien

Tbilissi. Der Auftritt eines russischen Politikers im georgischen Parlament hat am Donnerstag abend Proteste mit Dutzenden Verletzten ausgelöst. Bei dem Treffen von Vertretern aus christlich-orthodoxen Ländern hielt der Duma-Abgeordnete Sergej Gawrilow eine Rede vom Platz des Parlamentspräsidenten aus. Expräsident Michail Saakaschwili hatte seine Anhänger zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen, um die Regierungspartei »Georgischer Traum« zu entmachten. Für Freitag abend waren erneut Demonstrationen in Tbilissi geplant. Der Kreml in Moskau sprach von einer »russophoben Provokation«. (dpa/jW)