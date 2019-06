Saudischer Angriff auf Ansarollah-Boote

Sanaa. Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz hat im Jemen nach eigenen Angaben fünf mit Sprengstoff beladene Boote der Ansarollah (»Huthi«) angegriffen, wie Turki Al-Malki, der Sprecher der Allianz, am Freitag laut saudischer Nachrichtenagentur SPA sagte. Er beschuldigte die Miliz, den internationalen Schiffsverkehr in der Region zu bedrohen. In den vergangenen Wochen hatten die Ansarollah mehrfach Ziele im benachbarten Saudi-Arabien angegriffen, darunter nach eigenen Angaben eine Ölpipeline und einen Flughafen. (dpa/jW)