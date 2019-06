Berlin. Bayern München steht in der deutschen Basketballmeisterschaft vor der Titelverteidigung. Am Mittwoch gewannen die Münchner bei Alba Berlin auch das zweite Spiel der Best-of-Five-Finalserie (82:77). Am Sonntag könnten sie in ihrer Halle die fünfte Meisterschaft feiern. Für die Berliner war wieder mehr drin. 13 Sekunden vor Schluss sorgte Franz Wagner, jüngerer Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner, mit einem schwierigen Dreier für das 77:78, kurz darauf vergab Martin Hermannsson beim Stand von 77:80 die Chance zum Ausgleich. (sid/jW)