Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Tokio. Die japanische Zentralbank hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan verkündete ihren Entschluss am Donnerstag. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Die Zinsen sollen bis etwa zum Frühjahr 2020 auf sehr niedrigem Stand verharren, bekräftigten die Währungshüter. (dpa/jW)