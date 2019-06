Weitere Warnstreiks bei Banken

Stuttgart. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Unternehmen im privaten und öffentlichen Bankgewerbe erhöhen. Die Gewerkschaft rief die Beschäftigten vor der fünften Verhandlungsrunde am 3. Juli in Berlin bundesweit zu weiteren Warnstreiks auf. Seit Dienstag haben bereits über 1.000 baden-württembergische Bankbeschäftigte für zwei Tage ihre Arbeit niedergelegt. (Reuters/jW)