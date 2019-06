Proteste bei Wombat’s Hostel in Berlin

Berlin. Rund 100 Menschen haben am vergangenen Mittwoch in Berlin erneut gegen die Schließung des »Wombat’s City Hostel« protestiert, teilte die Gewerkschaft NGG am 13. Juni mit. Die Wombat’s-Filiale ist das erste Hostel in Deutschland, dessen Belegschaft mit der NGG einen Betriebsrat gegründet und einen Tarifvertrag erstreikt hat. Beschäftigte und Unterstützer vermuten in der geplanten Schließung nun eine »Vergeltung für gewerkschaftliche Organisierung« (siehe jW vom 30. April). (jW)