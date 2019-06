Dessau. Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo ist am Freitag abend in Dessau 7,05 Meter weit geflogen. »Ich wollte zeigen, dass der Sprung von Rom keine Eintagsfliege war. Das habe ich geschafft«, sagte die Europameisterin von Berlin, die acht Tage zuvor in der IAAF Diamond League mit 7,07 Metern in den Kreis der Sieben-Meter-Springerinnen eingetreten war. In zwei Wettkämpfen nacheinander die Marke zu überbieten – das gelang seit vier Jahren keiner Europäerin mehr. In Dessau schnappte Mihambo der großen Heike Drechsler den Meetingrekord weg, die Doppelolympiasiegerin war vor 19 Jahren hier 6,77 Meter gesprungen. Erklärtes Saisonziel der gebürtigen Heidelbergerin Mihambo ist ein Medaillengewinn bei der WM im Herbst in Katar. (sid/jW)