Britischer Innenminister will Assange ausliefern

London. Der britische Innenminister Sajid Javid hat den Auslieferungsantrag der USA für Wikileaks-Gründer Julian Assange formell bestätigt. Das sagte Javid am Donnerstag in einem Interview mit der BBC. Die Entscheidung liege aber bei der Justiz, betonte er. Am Freitag soll die nächste Anhörung in dem Fall stattfinden. Erwartet wird, dass Assange daran per Videoschalte aus dem Gefängnis teilnehmen wird. Mit einer Entscheidung wird aber noch nicht gerechnet. (dpa/jW)